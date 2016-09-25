Camí del Nord Etapa de Cadavedo a Luarca
C/ Álvaro de Barnús, 3
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Albergui Vila de Luarca
Disponible sense connexió
1190
C/ Álvaro de Barnús, 3
Luarca (Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miguel Nogueira
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 24
Etapa de Cadavedo a Luarca
km 16,3
Temps 03H 45’
Dificultat mitjana
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