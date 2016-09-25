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Camino del Norte Etapa de Cadavedo a Luarca

Albergue Villa de Luarca

Disponible sin conexión
147
49
Albergue villa de luarca

C/ Álvaro de Albornoz, 3
Luarca (Asturias)

660 819 434

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Miguel Nogueira

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Cadavedo a Luarca Etapa 24

Etapa de Cadavedo a Luarca

km 16,3
Tiempo 03H 45’
Dificultad Media
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