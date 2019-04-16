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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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La Posada del Druida aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
499
0
Albergue la posada del druida

Real kalea, z/g
Foncebadon (Leon)

696 820136, 987 05 39 28

Informazio gehiago

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: David Fernandez

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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