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Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

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Alberg La Posada del Druida

Disponible sense connexió
501
0
Albergue la posada del druida

C/ Real, s/n
Foncebadón (León)

696 820 136, 987 05 39 28

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: David Fernández

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
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