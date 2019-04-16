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Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue La Posada del Druida

Disponible sin conexión
521
84
Albergue la posada del druida

C/ Real, s/n
Foncebadón (León)

696 820 136, 987 05 39 28

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: David Fernández

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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