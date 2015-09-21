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Portugalgo Bidea Redondelatik Pontevedrarako etapa

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La Jerezanako O Refuxio aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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La Jerezanako O Refuxio aterpetxea

Estrada do Pereiro, 43-45 zk.
Zesanteak

601 165 977

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marie Mayor Sánchez

Oharrak: Aterpetxea Cesantesen dago, Redondela eta Arcade artean! Cesantesko bandera urdineko hondartza aterpetxetik 1,7 kilometrora dago.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Redondelatik Pontevedrarako etapa Etapa 3

Redondelatik Pontevedrarako etapa

km 18,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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