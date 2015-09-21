Camí Portuguès Etapa de Redondela a Pontevedra
Estrada do Pereiro núm. 43-45
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Alberg O Refuxio De la De Jerez
Disponible sense connexió
1330
Estrada do Pereiro núm. 43-45
Cessants
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marie Mayor Sánchez
Observacions: L'alberg es troba en Cessants, entre Redondela i Arcade! La platja de bandera blava de Cessants queda a 1,7 quilòmetres de l'alberg.
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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