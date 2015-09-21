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Camino Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra

Albergue O Refuxio De la Jerezana

Disponible sin conexión
146
40
Albergue O Refuxio De la Jerezana

Estrada do Pereiro nº 43-45
Cesantes

601 165 977

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Marie Mayor Sánchez

Observaciones: ¡El albergue se encuentra en Cesantes, entre Redondela y Arcade! La playa de bandera azul de Cesantes queda a 1,7 kilómetros del albergue.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Redondela a Pontevedra Etapa 3

Etapa de Redondela a Pontevedra

km 18,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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