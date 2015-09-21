Albergue O Refuxio De la Jerezana

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Marie Mayor Sánchez

Observaciones: ¡El albergue se encuentra en Cesantes, entre Redondela y Arcade! La playa de bandera azul de Cesantes queda a 1,7 kilómetros del albergue.