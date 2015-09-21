Camino Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra
Estrada do Pereiro nº 43-45
Albergue O Refuxio De la Jerezana
Disponible sin conexión
14640
Estrada do Pereiro nº 43-45
Cesantes
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Marie Mayor Sánchez
Observaciones: ¡El albergue se encuentra en Cesantes, entre Redondela y Arcade! La playa de bandera azul de Cesantes queda a 1,7 kilómetros del albergue.
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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