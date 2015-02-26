Bide Frantsesa Agesetik Burgosera
De Enmedio kalea, 38
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La Hutte aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
420
De Enmedio kalea, 38
Atapuerca (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eric eta Jacqueline Ayala
Oharrak: Jabeek aterpetxearekin batera Papasol Landa Turismoaren Zentroa daramate. 6 logela bikoitz dituzte, 55 euro eta Beza dutenak.
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