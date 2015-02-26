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Bide Frantsesa Agesetik Burgosera

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La Hutte aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
42
0
Albergue la hutte

De Enmedio kalea, 38
Atapuerca (Burgos)

947 443 03 20

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eric eta Jacqueline Ayala

Oharrak: Jabeek aterpetxearekin batera Papasol Landa Turismoaren Zentroa daramate. 6 logela bikoitz dituzte, 55 euro eta Beza dutenak.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Agesetik Burgosera Etapa 12

Agesetik Burgosera

km 23,0
Denbora 04H 55’
Zailtasuna ERTAINA
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