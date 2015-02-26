Camí Francès Etapa d'Agés a Burgos
C/ D'Enmig, 38
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Alberg La Hutte
Disponible sense connexió
410
C/ D'Enmig, 38
Atapuerca (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Eric i Jacqueline Ayala
Observacions: Els propietaris porten al costat de l'alberg el Centre de Turisme Rural Papasol. Tenen 6 habitacions dobles amb bany a 55 euros amb IVA.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa d'Agés a Burgos
km 23,0
Temps 04H 55’
Dificultat mitjana
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