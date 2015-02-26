Camino Francés Etapa de Agés a Burgos
C/ De Enmedio, 38
Albergue La Hutte
Disponible sin conexión
5126
C/ De Enmedio, 38
Atapuerca (Burgos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Eric y Jacqueline Ayala
Observaciones: Los propietarios llevan junto al albergue el Centro de Turismo Rural Papasol. Tienen 6 habitaciones dobles con baño a 55 euros con IVA.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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