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Eskerika aterpetxea
Eskerika auzoa, 10 (Gerekizko San Esteban ermita baino 2 km geroago)
Eskerika - Morga (Bizkaia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Iñaki
Oharrak: Gosariak ematen dira, baina EZ da bazkaririk edo afaririk zerbitzatzen. Aterpetxean ogia eta janaria eramatea gomendatzen da. Edo aterpetxean bertan entsaladak, pasta, arroza, patatak, arrautzak, kontserba-latak, fruta, jogurtak, esnea, ardoa, garagardoa, freskagarriak eta abar eros daitezke. Sukalderako eskubidea: euro bat pertsonako. Butano-sua eta mikrouhin-labea barne hartzen ditu, baita sukaldeko tresneria, olioa, ozpina eta gatza ere.
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