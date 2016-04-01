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Iparraldeko Bidea Gernikatik Lezamara

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Eskerika aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
341
0
Albergue eskerika

Eskerika auzoa, 10 (Gerekizko San Esteban ermita baino 2 km geroago)
Eskerika - Morga (Bizkaia)

696 453 582

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Iñaki

Oharrak: Gosariak ematen dira, baina EZ da bazkaririk edo afaririk zerbitzatzen. Aterpetxean ogia eta janaria eramatea gomendatzen da. Edo aterpetxean bertan entsaladak, pasta, arroza, patatak, arrautzak, kontserba-latak, fruta, jogurtak, esnea, ardoa, garagardoa, freskagarriak eta abar eros daitezke. Sukalderako eskubidea: euro bat pertsonako. Butano-sua eta mikrouhin-labea barne hartzen ditu, baita sukaldeko tresneria, olioa, ozpina eta gatza ere.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Gernikatik Lezamara Etapa 6

Gernikatik Lezamara

km 21,8
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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