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Albergue Eskerika
Barrio de Eskerika, 10 (Sobre 2 km despois da ermida de San Esteban de Gerekiz)
Eskerika - Morga (Bizkaia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Iñaki
Observacións: Sérvense almorzos pero NON se serven comidas nin ceas. Recoméndase levar pan e a comida que se queira cociñar no albergue. Ou ben no propio albergue pódense adquirir ensaladas, pasta, arroz, patacas, ovos, latas de conserva, froita, iogures, leite...así como veu, cervexas, refrescos... etc. Dereito a cociña : 1 euro por persoa. Inclúe uso de lume de butano e microondas e o uso do enxoval, aceite, vinagre e sal.
Camiño do Norte
Etapa de Gernika a Lezama
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