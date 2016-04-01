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Camiño do Norte Etapa de Gernika a Lezama

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Albergue Eskerika

Dispoñible sen conexión
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Albergue eskerika

Barrio de Eskerika, 10 (Sobre 2 km despois da ermida de San Esteban de Gerekiz)
Eskerika - Morga (Bizkaia)

696 453 582

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Iñaki

Observacións: Sérvense almorzos pero NON se serven comidas nin ceas. Recoméndase levar pan e a comida que se queira cociñar no albergue. Ou ben no propio albergue pódense adquirir ensaladas, pasta, arroz, patacas, ovos, latas de conserva, froita, iogures, leite...así como veu, cervexas, refrescos... etc. Dereito a cociña : 1 euro por persoa. Inclúe uso de lume de butano e microondas e o uso do enxoval, aceite, vinagre e sal.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Gernika a Lezama Etapa 6

Etapa de Gernika a Lezama

km 21,8
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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