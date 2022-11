Albergue Eskerika

Barrio de Eskerika, 10 (Sobre 2 km despois da ermida de San Esteban de Gerekiz)

Eskerika - Morga (Bizkaia) 696 453 582

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Iñaki

Observacións: Sérvense almorzos pero NON se serven comidas nin ceas. Recoméndase levar pan e a comida que se queira cociñar no albergue. Ou ben no propio albergue pódense adquirir ensaladas, pasta, arroz, patacas, ovos, latas de conserva, froita, iogures, leite...así como veu, cervexas, refrescos... etc. Dereito a cociña : 1 euro por persoa. Inclúe uso de lume de butano e microondas e o uso do enxoval, aceite, vinagre e sal.