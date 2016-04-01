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Camí del Nord Etapa de Guernica a Lezama

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Alberg Eskerika

Disponible sense connexió
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Albergue eskerika

Barri d'Eskerika, 10 (Sobre 2 km després de l'ermita de Sant Esteban de Gerekiz)
Eskerika - Morga (Bizkaia)

696 453 582

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Iñaki

Observacions: Se serveixen desdejunis però NO se serveixen menjars ni sopars. Es recomana portar pa i el menjar que es vulgui cuinar en l'alberg. O bé en el propi alberg es poden adquirir amanides, pasta, arròs, patates, ous, llaunes de conserva, fruita, iogurts, llet...així com va venir, cerveses, refrescos... etc. Dret a cuina : 1 euro per persona. Inclou ús de foc de butà i microones i l'ús del parament, oli, vinagre i sal.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Guernica a Lezama Etapa 6

Etapa de Guernica a Lezama

km 21,8
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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