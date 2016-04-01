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Alberg Eskerika
Barri d'Eskerika, 10 (Sobre 2 km després de l'ermita de Sant Esteban de Gerekiz)
Eskerika - Morga (Bizkaia)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Iñaki
Observacions: Se serveixen desdejunis però NO se serveixen menjars ni sopars. Es recomana portar pa i el menjar que es vulgui cuinar en l'alberg. O bé en el propi alberg es poden adquirir amanides, pasta, arròs, patates, ous, llaunes de conserva, fruita, iogurts, llet...així com va venir, cerveses, refrescos... etc. Dret a cuina : 1 euro per persona. Inclou ús de foc de butà i microones i l'ús del parament, oli, vinagre i sal.
Camí del Nord
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