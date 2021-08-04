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Iparraldeko Bidea Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea

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El Güertu aterpetxea - Colloto

Konexiorik gabe erabilgarri
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El Güertu aterpetxea - Colloto

Luis Ximielga zeharbidea, 1. zk. Colloto
Grandako parrokia (Siero)

698949746 (whatsappez ere arduratzen da)

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Etxe pribatua. Tratu familiarra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea Etapa 20

Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea

km 34,3
Denbora 09H 15’
Zailtasuna HANDIA
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