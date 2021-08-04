Camí del Nord Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu
Travessia Luis Ximielga, Núm. 1 Colloto
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Alberg El Güertu - Colloto
Disponible sense connexió
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Travessia Luis Ximielga, Núm. 1 Colloto
Parròquia de Granda ( Siero)
Propietat de l'alberg: Casa Privada. Tracte familiar
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu
km 34,3
Temps 09H 15’
Dificultat alta
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