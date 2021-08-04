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Camino del Norte Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo

Albergue El Güertu - Colloto

Disponible sin conexión
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Albergue El Güertu - Colloto

Travesía Luis Ximielga, Nº 1 Colloto
Parroquia de Granda ( Siero)

698949746 ( atiende también por whatsapp)

[email protected]

Propiedad del albergue: Casa Privada. Trato familiar

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Mari

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo Etapa 20

Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo

km 34,3
Tiempo 09H 15’
Dificultad Alta
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