Camino del Norte Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo
Travesía Luis Ximielga, Nº 1 Colloto
Albergue El Güertu - Colloto
Disponible sin conexión
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Travesía Luis Ximielga, Nº 1 Colloto
Parroquia de Granda ( Siero)
Propiedad del albergue: Casa Privada. Trato familiar
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Mari
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo
km 34,3
Tiempo 09H 15’
Dificultad Alta
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