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Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa

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El Caminante aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
305
0
Albergue el caminante

Rua Sánchez Carro kalea
Lugo (Lugo)

982 54 51 76

pension_el [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Asunción López

Oharrak: Gosariak ematen dituzte eta eguneko menua taberna-jatetxean.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Sarriatik Portomarinerako etapa Etapa 27

Sarriatik Portomarinerako etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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