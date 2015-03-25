Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín
C/ Rúa Sánchez Carro
Albergue El Caminante
Disponible sin conexión
32426
C/ Rúa Sánchez Carro
Portomarín (Lugo)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular
Persona encargada de atender el albergue: Asunción López
Observaciones: Dan desayunos y menú del día en el bar-restaurante.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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