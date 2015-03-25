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Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín

Albergue El Caminante

Disponible sin conexión
324
26
Albergue el caminante

C/ Rúa Sánchez Carro
Portomarín (Lugo)

982 54 51 76

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular

Persona encargada de atender el albergue: Asunción López

Observaciones: Dan desayunos y menú del día en el bar-restaurante.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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