Camí Francès Etapa de Sarria a Portomarín
C/ Rúa Sánchez Carro
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Alberg El Caminante
Disponible sense connexió
3050
C/ Rúa Sánchez Carro
Portomarín (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Asunción López
Observacions: Donen desdejunis i menú del dia en el bar-restaurant.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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