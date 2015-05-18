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Bide Frantsesa Burgelutik Raneron arteko etapa

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Gaiferos Jaunaren Erlikien Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
98
0
01 albergue de reliegos de las matas

Eskola kalea
Reliegos (León)

658656860 eta 619591396

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Erlikietako Auzo Batzordea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Erlikietako Auzo Batzordea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Teodoro

Oharrak: 5 taberna eta jatetxe daude herrian

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Burgelutik Raneron arteko etapa Etapa 18

Burgelutik Raneron arteko etapa

km 37,1
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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