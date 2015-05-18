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Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León

Albergue de Reliegos Don Gaiferos

Disponible sin conexión
98
52
01 albergue de reliegos de las matas

C/ Albergue Don Gaiferos, 1
Reliegos (León)

+34 622189781

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Junta Vecinal de Reliegos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Cristal de Luz

Persona encargada de atender el albergue: Cristal de Luz

Observaciones: Hay 5 bares en el pueblo

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de El Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa de El Burgo Ranero a León

km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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