Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León
C/ Albergue Don Gaiferos, 1
Albergue de Reliegos Don Gaiferos
Disponible sin conexión
9852
C/ Albergue Don Gaiferos, 1
Reliegos (León)
Propiedad del albergue: Junta Vecinal de Reliegos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Cristal de Luz
Persona encargada de atender el albergue: Cristal de Luz
Observaciones: Hay 5 bares en el pueblo
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa de El Burgo Ranero a León
km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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