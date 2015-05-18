Camí Francès Etapa del Burg Ranero a Lleó
C/ Les Escoles
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Alberg de Reliegos Don Gaiferos
Disponible sense connexió
980
C/ Les Escoles
Reliegos (Lleó)
Propietat de l'alberg: Junta Veïnal de Reliegos
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta Veïnal de Reliegos
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Teodoro
Observacions: Hay 5 bars i restaurants al poble
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa del Burg Ranero a Lleó
km 37,1
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
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