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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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Chelo landetxea

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Chelo landetxea

Errege kalea, zk.g., 24722
Foncebadon

641023636

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bankuko txeloa

Oharrak: 2021eko ekainaren 1ean irekitzen den landetxe berria. Landa-etxea, Foncebadon herri bitxi eta lasaian kokatua. Garai batean abandonatuta zegoen, eta gaur egun erromesek Santiagorako bidean igarotzeko eta gelditzeko erabiltzen zuten eremua da. Herrian erabateko lasaitasuna dago. Etxetik mendira begira daude, eta ilunabar ahaztezinekin gozatzen dute. Erabat ekipatua dago eta egongela-jantokia, 2 logela eta 2 bainugela ditu, horietako bat beheko solairuan. Inguruan jatetxeak eta tabernak daude. Etxea eraiki berria da.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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