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Chelo landetxea
Errege kalea, zk.g., 24722
Foncebadon
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bankuko txeloa
Oharrak: 2021eko ekainaren 1ean irekitzen den landetxe berria. Landa-etxea, Foncebadon herri bitxi eta lasaian kokatua. Garai batean abandonatuta zegoen, eta gaur egun erromesek Santiagorako bidean igarotzeko eta gelditzeko erabiltzen zuten eremua da. Herrian erabateko lasaitasuna dago. Etxetik mendira begira daude, eta ilunabar ahaztezinekin gozatzen dute. Erabat ekipatua dago eta egongela-jantokia, 2 logela eta 2 bainugela ditu, horietako bat beheko solairuan. Inguruan jatetxeak eta tabernak daude. Etxea eraiki berria da.
Bide frantsesa
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak