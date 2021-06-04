Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Casa Rural Chelo

Disponible sense connexió
1
0
Casa Rural Chelo

C/Real S/N, 24722
Foncebadón

641023636

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Chelo Banc

Observacions: Casa Rural nova que s'obre l'1 de Juny 2021. Casa rural enclavada en el pintoresc i tranquil poble de Foncebadón, antany abandonat i actualment zona de pas i parada habitual de pelegrins en el seu camí cap a Santiago de Compostel·la. Al poble es respira absoluta tranquil·litat.Des de la casa hi ha vistes a la muntanya podent delectar-se amb capvespres totalment inoblidables. Es troba totalment equipada i compta amb salon-menjador, 2 habitacions i 2 banys, un d'ells en planta baixa. En la zona hi ha restaurants i bars.La casa és de recent construcció.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies