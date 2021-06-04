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Casa Rural Chelo
C/Real S/N, 24722
Foncebadón
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Chelo Banc
Observacions: Casa Rural nova que s'obre l'1 de Juny 2021. Casa rural enclavada en el pintoresc i tranquil poble de Foncebadón, antany abandonat i actualment zona de pas i parada habitual de pelegrins en el seu camí cap a Santiago de Compostel·la. Al poble es respira absoluta tranquil·litat.Des de la casa hi ha vistes a la muntanya podent delectar-se amb capvespres totalment inoblidables. Es troba totalment equipada i compta amb salon-menjador, 2 habitacions i 2 banys, un d'ells en planta baixa. En la zona hi ha restaurants i bars.La casa és de recent construcció.
Camí Francès
Etapa d'Astorga a Foncebadón
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