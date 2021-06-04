Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Casa Rural Chelo
C/Real S/N, 24722
Foncebadón
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Chelo Banco
Observacións: Casa Rural nova que se abre o 1 de Xuño 2021. Casa rural situada no pintoresco e tranquilo pobo de Foncebadón, outrora abandonado e actualmente zona de paso e parada habitual de peregrinos no seu camiño cara a Santiago de Compostela. No pobo respírase absoluta tranquilidade.Desde a casa hai vistas á montaña podendo deleitarse con atardeceres totalmente inesquecibles. Atópase totalmente equipada e conta con salon-comedor, 2 habitacións e 2 baños, un deles en planta baixa. Na zona hai restaurantes e bares.A casa é de recente construción.
Camiño Francés
Etapa de Astorga a Foncebadón
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo