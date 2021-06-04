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Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

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Casa Rural Chelo

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Casa Rural Chelo

C/Real S/N, 24722
Foncebadón

641023636

cheloblancoenriquez1gmail.com

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Chelo Banco

Observacións: Casa Rural nova que se abre o 1 de Xuño 2021. Casa rural situada no pintoresco e tranquilo pobo de Foncebadón, outrora abandonado e actualmente zona de paso e parada habitual de peregrinos no seu camiño cara a Santiago de Compostela. No pobo respírase absoluta tranquilidade.Desde a casa hai vistas á montaña podendo deleitarse con atardeceres totalmente inesquecibles. Atópase totalmente equipada e conta con salon-comedor, 2 habitacións e 2 baños, un deles en planta baixa. Na zona hai restaurantes e bares.A casa é de recente construción.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tempo
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