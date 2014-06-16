Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa
Ourense etorbidea, 24
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Castro aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
23010
Ourense etorbidea, 24
Rei-ren palak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Joan
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 28
Portomarinetik Palas de Reirako etapa
km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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