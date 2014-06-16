Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Avenida de Ourense, 24
Albergue Castro
Disponible sin conexión
240697
Avenida de Ourense, 24
Palas de Rei
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Juan
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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