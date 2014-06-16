Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
Avinguda d'Orense, 24
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Alberg Castro
Disponible sense connexió
23020
Avinguda d'Orense, 24
Pales de Rei
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Juan
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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