Iparraldeko Bidea Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa
Kalea 49
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Casa da Gamdarako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Kalea 49
Boimortoa
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María Isabel Gómez Arto
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 32
Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa
km 21,5
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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