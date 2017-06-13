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Iparraldeko Bidea Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa

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Casa da Gamdarako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Kalea 49
Boimortoa

630067975

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María Isabel Gómez Arto

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa Etapa 32

Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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