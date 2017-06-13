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Camí del Nord Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa

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Alberg Casa dona Gándara

Disponible sense connexió
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Calli Nº 49
Boimorto

630 067 975

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Isabel Gómez Arto

Observacions:

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa Etapa 32

Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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