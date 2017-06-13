Camino del Norte Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa
Calle Nº 49
Albergue Casa da Gándara
Disponible sin conexión
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Calle Nº 49
Boimorto
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: María Isabel Gómez Arto
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 32
Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa
km 21,5
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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