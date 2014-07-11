Bide Ingelesa Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa
Brumako Ospitalea, z/g
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Brumako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1580
Brumako Ospitalea, z/g
Brumako Ospitalea (Concello de Mesía-A Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Carmen
Oharrak:
Bide ingelesa
Etapak 7
km 154,7
Etapa 4
Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa
km 28,3
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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