Camino Inglés Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma
Hospital de Bruma, s/n
Albergue de Peregrinos de Bruma
Disponible sin conexión
22072
Hospital de Bruma, s/n
Hospital de Bruma (Concello de Mesía-A Coruña)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Mari Carmen
Observaciones:
Camino Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 4
Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma
km 28,3
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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