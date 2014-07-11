Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Inglés Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma

Albergue de Peregrinos de Bruma

Disponible sin conexión
220
72
Albergue de peregrinos de bruma

Hospital de Bruma, s/n
Hospital de Bruma (Concello de Mesía-A Coruña)

981 69 29 21

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Mari Carmen

Observaciones:

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma Etapa 4

Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma

km 28,3
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue de Peregrinos de Bruma

Ver todos

¡Envía tus fotografías!