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Camí Anglès Etapa de Betanzos a Hospital de Boira

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Alberg de Pelegrins de Boira

Disponible sense connexió
158
0
Albergue de peregrinos de bruma

Hospital de Boira, s/n
Hospital de Boira (Concello de Mesía-la Corunya)

981 69 29 21

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Carmen

Observacions:

Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2
Etapa de Betanzos a Hospital de Boira Etapa 4

Etapa de Betanzos a Hospital de Boira

km 28,3
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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