Camí Anglès Etapa de Betanzos a Hospital de Boira
Hospital de Boira, s/n
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Pelegrins de Boira
Disponible sense connexió
1580
Hospital de Boira, s/n
Hospital de Boira (Concello de Mesía-la Corunya)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Carmen
Observacions:
Camí Anglès
Etapes 7
km 155,2
Etapa 4
Etapa de Betanzos a Hospital de Boira
km 28,3
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots