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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Fisterra-Muxia - Muxia etapa - Fisterra

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Aseiras aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
41
0
Albergue as eiras

Lires kalea, 82
Lires (Coruña)

981 74 81 80, 662 261 818

erreserba. [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pablo, Begoña eta Rosalia

Oharrak:

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Fisterra-Muxia - Muxia etapa - Fisterra Etapa 5

Fisterra-Muxia - Muxia etapa - Fisterra

km 29,3
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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