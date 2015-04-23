Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Fisterra-Muxia - Muxia etapa - Fisterra
Lires kalea, 82
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Aseiras aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
410
Lires kalea, 82
Lires (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pablo, Begoña eta Rosalia
Oharrak:
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 5
Fisterra-Muxia - Muxia etapa - Fisterra
km 29,3
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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