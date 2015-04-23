Albergui As Eiras

Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra
Lires, 82
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Disponible sense connexió
410
Lires, 82
Lires (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pablo, Begoña i Rosalía
Observacions:
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 5
Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra
km 29,3
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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