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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

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Albergui As Eiras

Disponible sense connexió
41
0
Albergue as eiras

Lires, 82
Lires (la Corunya)

981 74 81 80, 662 261 818

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pablo, Begoña i Rosalía

Observacions:

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra Etapa 5

Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

km 29,3
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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