Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra
Lires, 82
Albergue As Eiras
Disponible sin conexión
6034
Lires, 82
Lires (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Pablo, Begoña y Rosalía
Observaciones:
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 5
Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra
km 29,3
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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