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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

Albergue As Eiras

Disponible sin conexión
60
34
Albergue as eiras

Lires, 82
Lires (A Coruña)

981 74 81 80, 662 261 818

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Pablo, Begoña y Rosalía

Observaciones:

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra Etapa 5

Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

km 29,3
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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