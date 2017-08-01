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Iparraldeko Bidea Abadinetik Vilalbarako etapa

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As Pedreiras aterpetxe turistikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
382
0
Albergue as pedreiras

Rúa Pita da Veiga, 4
Vilalba (Lugo)

620137711

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Xosé

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Abadinetik Vilalbarako etapa Etapa 29

Abadinetik Vilalbarako etapa

km 20,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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