Iparraldeko Bidea Abadinetik Vilalbarako etapa
Rúa Pita da Veiga, 4
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As Pedreiras aterpetxe turistikoa
Konexiorik gabe erabilgarri
3820
Rúa Pita da Veiga, 4
Vilalba (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Xosé
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 29
Abadinetik Vilalbarako etapa
km 20,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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