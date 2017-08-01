Camino del Norte Etapa de Abadín a Vilalba
Rúa Pita da Veiga, 4
Albergue Turístico As Pedreiras
Disponible sin conexión
38424
Rúa Pita da Veiga, 4
Vilalba (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: María Xosé
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 29
Etapa de Abadín a Vilalba
km 20,6
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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