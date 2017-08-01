Camí del Nord Etapa d'Abadín a Vilalba
Rúa Pita dona Veiga, 4
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Alberg Turístic As Pedreiras
Disponible sense connexió
3820
Rúa Pita dona Veiga, 4
Vilalba (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Xosé
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 29
Etapa d'Abadín a Vilalba
km 20,6
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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