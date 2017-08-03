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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Muxia arteko etapa

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Arriasko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
47
0
Albergue arribada

José María del Río kalea, 30
Muxia (A Coruña)

981 74 25 16

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua. Sara Romero Hermanos S.L.

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua. Sara Romero Hermanos S.L.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aureliana Luisa Sarromero

Oharrak:

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Olbeiroa eta Muxia arteko etapa Etapa 4

Olbeiroa eta Muxia arteko etapa

km 32,5
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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