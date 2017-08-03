Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Muxia arteko etapa
José María del Río kalea, 30
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Arriasko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
470
José María del Río kalea, 30
Muxia (A Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua. Sara Romero Hermanos S.L.
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua. Sara Romero Hermanos S.L.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aureliana Luisa Sarromero
Oharrak:
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 4
Olbeiroa eta Muxia arteko etapa
km 32,5
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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