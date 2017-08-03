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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía

Albergue Arribada

Disponible sin conexión
55
11
Albergue arribada

C/ José María del Río, 30
Muxía (A Coruña)

981 74 25 16

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado. Hermanos Sar Romero S.L.

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado. Hermanos Sar Romero S.L.

Persona encargada de atender el albergue: Aureliana Luisa Sar Romero

Observaciones:

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa de Olveiroa a Muxía

km 32,5
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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