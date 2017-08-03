Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía
C/ José María del Río, 30
Albergue Arribada
Disponible sin conexión
5511
C/ José María del Río, 30
Muxía (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado. Hermanos Sar Romero S.L.
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado. Hermanos Sar Romero S.L.
Persona encargada de atender el albergue: Aureliana Luisa Sar Romero
Observaciones:
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 4
Etapa de Olveiroa a Muxía
km 32,5
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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