Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Muxía
C/ José María del Riu, 30
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Arribada
Disponible sense connexió
460
C/ José María del Riu, 30
Muxía (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat. Germans Sar Romero S.L.
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat. Germans Sar Romero S.L.
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Aureliana Luisa Sar Romero
Observacions:
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 4
Etapa d'Olveiroa a Muxía
km 32,5
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots