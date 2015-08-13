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Aqua aterpetxeaUzteagatik
Barreiros, 2 (guardia zibilaren kuartelaren ondoan)
Lugo (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fanny
Oharrak: Logela bikoitzak, hirukoitzak eta banakakoak, telebistarekin eta Wifiarekin. Dutxak hidromasajearekin. Ile-lehorgailua. Miño ibaira. Kotoizko maindireak, litotan. Buffeteko gosaria, 5:00etatik aurrera. Maskotak onartzen dira. Erreserbak onartzen dira
Bide frantsesa
Sarriatik Portomarinerako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak