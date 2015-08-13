Albergue Aqua Portomarín
Barreiros, 2 (junto al cuartel de la guardia civil)
Portomarín (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Fanny
Observaciones: Habitaciones dobles, triples e individuales con TV y Wi-Fi. Duchas con hidromasaje. Secador de pelo. Vistas al río Miño. Sábanas de algodón en literas. Desayuno buffet desde 5:00 h. Se admiten mascotas. Se admiten reservas
Camino Francés
Etapa de Sarria a Portomarín
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