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Alberg Aqua Portomarín
Barreiros, 2 (al costat de la caserna de la guàrdia civil)
Portomarín (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fanny
Observacions: Habitacions dobles, triples i individuals amb TV i Wi-Fi. Dutxes amb hidromasaje. Assecador de pèl. Vistes al riu Miño. Llençols de cotó en lliteres. Desdejuni buffet des de 5:00 h. S'admeten mascotes. S'admeten reserves
Camí Francès
Etapa de Sarria a Portomarín
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