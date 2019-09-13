Portugalgo Bidea Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa
Reala kalea, 63
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Albor aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Reala kalea, 63
Reis-en caldak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Yolanda Rey
Oharrak: Portugalgo bide berean dagoen aterpetxea, erabat zaharberritutako 150 urte baino gehiagoko etxe batean
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 4
Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa
km 23,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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