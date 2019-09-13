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Camí Portuguès Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

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Albergui Albor

Disponible sense connexió
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Albergue Albor

C/ Real, 63
Caldas

de Reis 600 35 11 57

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Yolanda Rei

Observacions: Albergui situat en el mateix Camí Portuguès, en una casa de mes de 150 anys d'antiguitat totalment restaurada

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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