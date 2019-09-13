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Camino Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

Albergue Albor

Disponible sin conexión
30
2
Albergue Albor

C/ Real, 63
Caldas de Reis

600 35 11 57

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Yolanda Rey

Observaciones: Albergue ubicado en el mismo Camino Portugués, en una casa de mas de 150 años de antigüedad totalmente restaurada

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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