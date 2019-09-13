Camino Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
C/ Real, 63
Albergue Albor
Disponible sin conexión
302
C/ Real, 63
Caldas de Reis
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Yolanda Rey
Observaciones: Albergue ubicado en el mismo Camino Portugués, en una casa de mas de 150 años de antigüedad totalmente restaurada
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 4
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
km 23,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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